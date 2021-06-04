Новую дорогу построят на Камчатке до подножия Вилючинского вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Новая дорога в 2024 году свяжет поселок Термальный с подножием Вилючинского вулкана - местом отдыха камчатцев и гостей полуострова. Проект по строительству реализуется в рамках развития туристического кластера "Три вулкана" на Камчатке, сообщает пресс-служба ООО "Парк "Три вулкана".

Дорога к вулкану - это технологический проезд, который не принадлежит региону. Власти Камчатки опасаются, что этот проезд в любое время может быть закрыт собственником.

"Работы по строительству автомобильной дороги от поселка Термальный до подножия Вилючинского вулкана протяженностью 32 км должны начаться в 2022 году. Это будет дорога регионального значения общего пользования IV категории - с двумя полосами движения шириной 3 м. Работы по строительству первого участка протяженностью 32 км до подножия вулкана Вилючинский должны завершиться в 2024 году", - говорится в сообщении.

Соглашение о создании вокруг вулканов Камчатки курорта международного класса "Три вулкана" заключили 4 сентября на Восточном экономическом форуме в 2019 году между правительством региона, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и компанией-инвестором. В районе сопки Горячей планируют создать место отдыха с 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Предполагается, что курорт ежегодно будут посещать более 400 тыс. человек. Первые объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году, тогда же ждут и первых туристов.