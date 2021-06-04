Масочный режим из-за коронавируса на Камчатке продлили до 4 июля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки продлили еще на месяц, до 4 июля, масочный режим, ранее введенный на полуострове из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Масочный режим продлен до 4 июля. В крае сохраняется требование ношения масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также запрет на проведение массовых мероприятий", - уточнили в пресс-службе правительства края.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. 14 тыс. пациентов выздоровели, 231 умер. Прививку первым компонентом препарата "Спутник V" в регионе сделали около 35 тыс. человек.