В МВД считают нужным определить статус электросамокатов до установки правил их движения

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. МВД России считает преждевременным обсуждать предложения Совета по правам человека о правилах эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров, так как у них нет никакого определенного статуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас урегулированием правового статуса средств индивидуальной мобильности занимается Минтранс РФ, который разрабатывает соответствующий проект постановления правительства. "Комментарий по указанной теме полагаем преждевременным", - заявили в ведомстве.

С наступлением теплой погоды в России возросло число аварий с участием электросамокатов, в том числе взятых в прокат, в результате которых есть пострадавшие, включая детей.

2 июня Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в МВД РФ предложения по совершенствованию правил эксплуатации малого электрического транспорта - самокатов, велосипедов, сегвеев, моноколес. В частности, СПЧ предложил ввести номерные знаки, ограничить скорость движения и возраст водителей самокатов. До этого, 15 апреля, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила в правилах дорожного движения (ПДД) приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в середине мая заявлял, что правила, которые будут регулировать передвижение на электросамокатах, не требуют поправок в закон, но могут быть внесены в ПДД.