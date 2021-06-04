Три центра радионуклидной диагностики откроют в Сибири до конца года

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Мединвестгрупп" до конца 2021 года откроет в Новосибирске, Омске и Новокузнецке центры ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний методом ПЭТ-КТ, которые позволят выявить точное местонахождение злокачественной опухоли и степень распространенности в организме. Об этом ТАСС рассказал президент ГК "Мединвестгрупп" Сергей Нотов.

"Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в Кемеровской области прошел лицензирование, в ближайшее время начнет принимать пациентов. В Омске мы открываем центр в октябре. Если мы говорим о Новосибирске, то центр позитронно-эмиссионной томографии планируется открыть в ноябре-декабре", - сказал он.

Нотов объяснил, что биохимия человеческого тела устроена таким образом, что злокачественные образования потребляют наибольшее количество глюкозы. Радиофармпрепарат, в частности меченый изотопом фтора, который вводят в организм человека, концентрируется в местах потребления глюкозы и при ПЭТ-исследованиях показывает местонахождение опухоли.

"Это единственный и уникальный метод, который указывает точное местоположение опухоли, ее структуру и контуры. Это очень четкий прямой ответ по выбору не только хирургического метода лечения, но одновременно и использование тех или иных видов лекарственной или иммунотерапии", - сказал Сергей Нотов.

Он добавил, что метод в настоящее время крайне востребован на территории Америки и европейских стран, в России он появился около четырех лет назад. Центры радионуклидной диагностики компании уже работают во многих городах России, в том числе в Екатеринбурге, Уфе, Владикавказе, Ставрополе, Москве, где имеют большую востребованность у населения.