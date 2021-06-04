Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, заявил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим", - сказал он.

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. "Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней", - считает он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.