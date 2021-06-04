Более 300 ныряльщиков собрались в Санья на Хайнане для подводной фотосъемки

ХАЙКОУ /Китай/, 4 июня. /ТАСС/. Более 300 профессионалов и любителей фотоискусства приняли участие в соревновании подводной съемки среди ныряльщиков, которое состоялось в курортном городе Санья в провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее сведениям, состязания прошли в акватории острова Учжичжоу - одного из самых популярных мест в Китае для дайвинга. Подобные мероприятия в Санья проводятся уже третий год подряд.

Как объяснили организаторы, в ходе соревнований дайверы должны "отобразить контраст морской стихии и привычной для человека жизни на суше", "выявить впечатляющие моменты подводного мира и запечатлеть их в удачном ракурсе", а также "обеспечить глубину смыслового наполнения снимка при высоком качестве фотографии". Участники получили возможность продемонстрировать свой опыт и навыки в одном из традиционных состязаний: работа с широкоугольным объективом, портретная, модельная фотография, съемка крупным планом, ненавязчивая фотореклама и сюжетные ролики из серии снимков.

Победители этих конкурсов получат различные призы. Однако, по словам ныряльщиков, их главная задача - "творчески отдохнуть в кругу единомышленников". Как уточнили местные власти, главная задача мероприятия - популяризировать экологически чистый отдых, закрепить в сознании людей понимание концепции устойчивого развития без ущерба окружающей среде.

Туристический потенциал Санья

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.

Значительная часть жителей Санья - представители народности ли, заселившей остров более 3 тыс. лет назад. Они говорят на языке, принадлежащем к тай-кадайской семье, к которой относятся тайский и лаосский. Этот этнос сохранил многие обычаи и традиции, уходящие корнями в эпоху неолита.

Согласно официальной статистике, туризм в Санья уверенно восстанавливается после пандемии. В первом квартале курорт посетили 6,96 млн отдыхающих, что более чем втрое превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Доходы местной туристической отрасли за минувшие январь - март составили 22,27 млрд юаней (3,46 млрд долларов по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении в 5,2 раза.