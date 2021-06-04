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Пандемия COVID-19

Миллион граждан Венгрии вакцинировались "Спутником V"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что применение препарата стало большим шагом на пути к успешной кампании вакцинации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" популярна в Венгрии, ею вакцинировались миллион граждан страны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете "Известия" на ПМЭФ.

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"Российская вакцина пользуется большой популярностью среди венгров - 1 млн наших граждан был вакцинирован "Спутником V", - сказал он газете.

Сийярто отметил, что применение российской вакцины стало большим шагом на пути к успешной кампании вакцинации. "Она помогла нам стать первой европейской страной, которая открылась", - добавил он и заметил, что после вакцинации "Спутником V" чувствует себя прекрасно.

Численность населения Венгрии, по данным властей страны, в 2021 году составляет 9,730 млн человек. По состоянию на 3 июня, в стране получили хотя бы одну дозу вакцины 5 227 318 человек, указывается на сайте кабмина Венгрии, посвященном борьбе с пандемией.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины, в стране применяются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

Теги
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