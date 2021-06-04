Онищенко считает, что России нужно отказаться от пластиковой тары для воды и пива

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что Россия должна прийти к отказу от производства и использования пластиковых бутылок для воды и пива. Об этом он заявил ТАСС.

По мнению Онищенко, нужно организовать обсуждение с участием производителей пластика. "И договариваться: поэтапно уходить от больших объемов, запретить [пластиковую тару] для использования для пищевых продуктов (а пиво, к сожалению, является таковым), для воды питьевой и так далее", - перечислил он. Онищенко пояснил, что именно пластиковая тара для воды и пива занимает большую долю такого производства.

"Это давно уже надо, и не только для воды. У нас воды много выпускается в пластиковой таре, даже казахи перешли на стекло, хотя у них меньше возможностей. А если это еще касается такого напитка, который содержит спирт, например, пиво, то это вообще недопустимо", - убежден Онищенко.

"У нас огромное лобби пластиковое <...> И все мои [попытки ввести] запрет на тару для слабоалкогольных напитков разбивались о то, что "ну как же - это же дешево, это же люди, им надо пить", - посетовал бывший главный санитарный врач РФ.

"Ну, я не уверен, что все должны пить пиво: как-то мы и без этого обходились долгое время. Поэтому это нужно не только собирать и утилизировать, но надо, как говорится, решить принципиально вопрос: вообще ее (такую тару - прим. ТАСС) не делать и постепенно заменять", - заключил Онищенко.

Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне, правительство готовит соответствующие поправки, сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По словам Онищенко, такой пластик "опасен тем, что он скапливается, и он неразрушаемый", вопрос его замены стоит по меньшей мере последнее десятилетие. "Лучше, конечно, искать тот, который сегодня может быть или саморазрушающимся, или легко уничтожаемым. Надо уходить от этих технологий", - считает он.