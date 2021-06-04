Эксперт считает, что в России наблюдается устойчивая стабилизация заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается непростой, однако заболеваемость ковидом в целом можно охарактеризовать как "устойчивая стабилизация". Об этом сообщил в интервью ТАСС заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Николай Брико.

"Ситуация [с коронавирусной инфекцией] довольно непростая, я бы назвал это устойчивой стабилизацией заболеваемости. Мы видим, что в последнее время нет отчетливого снижения, но, по крайней мере, выраженной тенденции к росту заболеваемости тоже нет", - сказал он.

Брико напомнил, что для создания коллективного иммунитета к инфекции, по математическим подсчетам, должно быть вакцинировано около 67% населения. Достижению этого показателя будет способствовать соблюдение общих профилактических мер, направленных на прерывание передачи воздушно-капельным путем. "Каждый день число вакцинированных увеличивается, и хочется верить, что сроки для создания коллективного иммунитета в ближайшее время значительно ускорятся", - отметил эксперт.

Эпидемиолог подчеркнул, что отечественные вакцины, по актуальным данным, защищают от новых, измененных вариантов коронавируса, потому что мутации возбудителя не касаются серьезного изменения генома, а носят лишь поверхностный характер. "Несомненно, будут продолжать появляться новые варианты возбудителя. Как и при гриппе, ситуацию нужно отслеживать, чтобы это учитывалось при разработке и модификации вакцин", - сказал он.