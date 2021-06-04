Вакцина от коронавируса ФМБА пока получила название "Аврора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), получила рабочее название "Аврора". Об этом в пятницу ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил директор НИИ Виктор Трухин.

"У нее есть рабочее название - сегодня во внутренней документации она называется "Аврора". Этот вопрос на согласовании у создателей и разработчиков этого продукта непосредственно. И, конечно, [учитывается] оценка этико-слухового восприятия, плюс возможности транскрипции в латиницу", - рассказал собеседник агентства.

Ранее заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что агентство рассчитывает к концу года получить данные об эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса. По словам Трухина, НИИ готов начать производить вакцину сразу после ее одобрения. "ФМБА России делает и разработку, и одновременно готовит под нее производство. Соответственно, если условия разработки продукта будут соответствовать и допускаться для применения на человеке, то производство уже автоматически готово. [Условно] сегодня получаем разрешение от Минздрава, завтра нажимаем "красную кнопку", и все начинает работать", - рассказал глава института.

Трухин также рассказал, что препарат будет использоваться в виде инъекций. "Я думаю, клинические исследования покажут, хватит ли одной дозы, либо придется остаться на позициях, как это делают сейчас абсолютно все практически производители, на двухдозном применении", - добавил он.

Замруководителя агентства Татьяна Яковлева также поясняла, что разрабатываемая агентством вакцина вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определенных белков, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки. По ее словам, вакцина будет защищать организм при любой мутации вируса.

В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины против коронавируса: "Спутник V" и "Спутник лайт", разработанные Центром им. Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.