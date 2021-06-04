Костромской кремль планируется открыть для посетителей в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Храмовый комплекс Костромского кремля планируется воссоздать и открыть для посещения в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Большой храм построен, ведутся отделочные работы. Колокольня - барочная, красивейшая - сегодня уже находится под покраской. Я очень рассчитываю, что в следующем году нам удастся Кремль открыть для посетителей. Для Костромы это величайший проект", - сказал Ситников.

По словам губернатора, работы ведутся на средства мецената Виктора Тырышкина. "В 1934 году прошлого столетия кремль - жемчужина Костромы - был снесен взрывом. Кремль был доминантой, которая, по сути, формировала центральную часть города высотой своей колокольни, на которой были 26-тонные колокола", - рассказал Ситников.

Костромской кремль - памятник церковного зодчества XVIII-XIX веков. Проект по воссозданию храмового комплекса стартовал в 2015 году.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.