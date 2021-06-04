Сотрудники ТАСС победили в конкурсе природоохранной журналистики "Живая тайга"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники информационного агентства ТАСС Екатерина Киселева, Константин Васильев и Полина Панькова победили в номинации "Самое зеленое СМИ" XV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга", который организует Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF России). Об этом в пятницу сообщили организаторы конкурса.

"Символом "Живой тайги" является женьшень. Он воплощен в металле в призах конкурса, которые изготавливаются каждый год по числу победителей в номинациях и в качестве специальных наград. <…> "Женьшени" за "Самое зеленое СМИ" получит Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) за работу своих корреспондентов в Приморье и Амурской области Константина Васильева, Полины Паньковой и Екатерины Киселевой", - говорится в сообщении. В этой номинации также победили сотрудники издательского дома "Амурская правда".

Собственный корреспондент ТАСС по Приморскому краю Константин Васильев представил на конкурсе две работы в номинации "Сохранение амурского тигра" и "Земля заповедная" о том, как на Дальнем Востоке защищают тигров, а также как в национальном парке в Приморье возрождают популяцию леопардов. Собственный корреспондент ТАСС по Амурской области Екатерина Киселева подала четыре работы в трех номинациях. Среди ее работ очерки о том, как жители Приамурья с пользой для природы осваивают "дальневосточные гектары". Редактор Полина Панькова отправила на конкурс материалы о сохранении природы бассейна Амура и о работе жителя Приморья в самом северном заповеднике России - "Остров Врангеля".

Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики "Живая тайга" учрежден Амурским филиалом WWF России и Союзом экологических пресс-клубов Дальнего Востока в 2006 году. Он проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке и блогеров для привлечения общественного внимания к сохранению уникальной природы бассейна Амура. В 2021 году на конкурс "Живая тайга" поступили 44 заявки от 66 штатных и внештатных сотрудников 28 дальневосточных СМИ, жюри рассмотрело 172 материала.

Церемония вручения наград пройдет на Школе экологической журналистики "Живая тайга", которая состоится с 29 июля по 2 августа на базе "Заповедная" в Хасанском районе Приморского края.