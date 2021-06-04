Володин прокомментировал переименование переулка Терешковой в Киеве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Нынешнее руководство Украины пытается состояться и удержать власть, переименовывая улицы в Киеве и лишая многих жителей страны права на родной язык, это ведет к разрушению государства. Такое мнение выразил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер указал, что "руководство Украины планомерно пытается разрушить все то, что есть у многонационального украинского народа", напомнив, что "сначала отобрали право на родной язык у русских, венгров, поляков, румын, молдаван", а "затем - веру, разрушив православную церковь и предложив взамен то, что многие не приняли".

"Отняли историю, выдумав события, которые якобы произошли много веков назад. Отвергли факты из более позднего периода. Сейчас замахнулись на достижения советского времени. Именно на достижения. А как иначе оценить решение, связанное с переименованием улиц, названных именами героев - покорителей космоса?" - продолжил Володин.

"К чему это может привести, совершенно очевидно. Для чего это делается, тоже понятно - чтобы удержать власть", - констатировал спикер. Он подчеркнул, что "народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает". По мнению Володина, это ведет к разрушению страны "до основания".

Комментируя решение о переименовании переулка Валентины Терешковой в Киеве Володин напомнил, что имя Терешковой "носят улицы не только Украины, но и многих стран мира", а заслуги первой женщины-космонавта "признаны странами и народами".

"А [президент Украины Владимир] Зеленский и [мэр Киева Виталий] Кличко, видимо, таким образом пытаются состояться. Но путь, ими выбранный - неправильный. Более того, опасный. Разорванные экономические отношения восстановятся. А подобное - вряд ли забудется", - резюмировал Володин.

О переименовании улиц

Киевская городская государственная администрация ранее приняла решение переименовать ряд столичных улиц, получивших свои названия в советские годы. Так, переулок Валентины Терешковой в Дарницком районе будет назван в честь русского и украинского педагога Кристины Алчевской. Комиссия мэрии также переименовала переулок имени русского писателя Александра Радищева, который будет носить имя участника силовой операции в Донбассе Юрия Матущака; улицу имени русского генерала Паисия Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую, а также улицу академика Глеба Кржижановского в Святошинском районе в честь украинско-американского историка-востоковеда Емельяна Прицака.