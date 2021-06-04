Москва и Петербург по итогам весны вошли в первую десятку экорейтинга регионов РФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Тамбовская область возглавила Национальный экологический рейтинг регионов по итогам весны, в первую десятку входят Москва и Петербург, а замыкает список Иркутская область. Об этом сообщает в пятницу общероссийская общественная организация "Зеленый патруль".

"По итогам прошедшей весны в десятке лидеров Национального экологического рейтинга регионов находятся: Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край, Москва, Чувашия, Калужская область, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Замыкают рейтинг, который составляется с весны 2008 года, Московская область, Хабаровский край, Якутия, Приморский край, Свердловская область, Челябинская область, Забайкальский край, Красноярский край, Омская и Иркутская области.

Арктические регионы с хрупкой природой и большими экологическими проблемами должны особенно внимательно отнестись к своему положению в рейтинге, поскольку Россия в мае получила председательство в Арктическом Совете, считает председатель правления "Зеленого патруля", заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

"В ближайшие два года мы должны продемонстрировать странам Арктического совета широкой мировой общественности и в первую очередь самим себе главенство России в сохранении природного, культурного и этнического богатства арктических территорий. Особую ответственность по решению экологических проблем Арктики должен взять на себя бизнес, активно реализующий свои глобальные проекты в арктической зоне", - заявил он.

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по сезонам: зима, весна, лето, осень. Основой для него служат информационные материалы и сообщения, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятия и события в сфере экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, предприятия и граждане.