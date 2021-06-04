Reuters: J&J проводит конфиденциальные переговоры с Тайванем о вакцинах от COVID-19

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Американская фармкомпания Johnson & Johnson ведет конфиденциальные переговоры с властями Тайваня о поставках вакцин от коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Johnson & Johnson с прошлого года ведет конфиденциальные переговоры с правительством Тайваня касательно поставок вакцин от COVID-19", - приводит агентство выдержку из письма фармпроизводителя.

В настоящее время на китайском острове с населением 23,5 млн человек наблюдается нехватка вакцин от коронавируса. Туда пока поступило 726,6 тыс. доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca и 150 тыс. доз американской вакцины Moderna. Еще 10 млн доз вакцин власти Тайваня, по данным СМИ, заказали у двух местных разработчиков.

В последние недели эпидемическая ситуация на острове резко ухудшилась.