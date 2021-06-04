Минтруд заявил, что новые правила по детским выплатам не лишат назначенных ранее пособий

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вступление в силу в России новых правил назначения пособий на детей не лишит этих выплат семьи, которые их уже получают. Об этом сообщили в пятницу в Минтруде РФ.

"Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено", - говорится в сообщении.

"Даже если семья, которая уже получает пособие, обратилась за пересчетом и при проверке было выявлено, что новым критериям семья не соответствует, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения", - подчеркнули в министерстве.

В 2021 году Минтруд разработал новый механизм назначения выплат на детей от трех до семи лет, в соответствии с которым размер выплаты в зависимости от доходов семьи составит от 50% до 100% прожиточного минимума в регионе. Чтобы выплаты получали действительно нуждающиеся семьи, при определении уровня доходов теперь будут учитывать движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов. При этом граждане, кому выплата была назначена, но которые по новым критериям не попадают в категорию нуждающихся, продолжат получать пособие в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.