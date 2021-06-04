В Приангарье сотрудники МЧС спасли собаку, отравившуюся угарным газом во время пожара

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в городе Нижнеудинске Иркутской области спасли собаку, едва не погибшую от отравления угарным газом во время пожара в частном доме. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Людей в доме не оказалось, но в ходе разведки и тушения пожара в одной из комнат был обнаружен домашний питомец - небольшая собачка, не подававшая признаков жизни. Животное получило отравление угарным газом. Пожарные вынесли песика во двор, облили водой, чтобы снизить температуру, и приступили к реанимации. В первую очередь подали сжатый воздух из баллона, чтобы раскрылись легкие. Командир отделения пожарно-спасательной части №55 Никита Ларин проводил непрямой массаж сердца. Через несколько минут пес задышал самостоятельно и начал приходить в себя", - говорится в сообщении.

Помогал спасателям ветеринар, который проживает по соседству с домом, где случился пожар. Пса передали хозяйке.

Площадь пожара, который произошел 3 июня, составила 130 кв. м. От огня удалось отстоять рядом стоящие дома. Причина пожара устанавливается.