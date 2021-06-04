Генпрокурор считает, что в России нужна система бесперебойного соблюдения прав бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости создать систему бесперебойного соблюдения прав бизнеса, чтобы не решать отдельные проблемы в ручном режиме.

"Важно добиваться построения системы, гарантирующей бесперебойное соблюдение прав предпринимателей, в первую очередь посредством донастройки соответствующей законодательной базы", - сказал он в пятницу на панельной сессии "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса" Петербургского международного экономического форума.

Краснов напомнил, что две недели назад в Новосибирске он проводил личный прием предпринимателей. И прямо во время приема один из них получил онлайн-извещение о поступлении на его счет долгов по исполненному еще год назад муниципальному контракту, а другому сообщили об отсутствии ранее непреодолимых препятствий в организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. "Эти примеры могут даже вызвать улыбку, но все понимаем, что такие случаи далеко не единичны, и невозможно решать все вопросы в ручном режиме", - отметил Краснов.

Он сообщил, что Генпрокуратура постоянно инициирует принятие дополнительных мер, в том числе нормативного характера, призванных совершенствовать уже имеющиеся механизмы. Так, были подготовлены законодательные предложения об изменении порядка лицензирования грузоперевозок водным транспортом, таможенных процедур в особой экономической зоне Калининградской области, а также в интересах добросовестного рыболовецкого промысла на Дальнем Востоке. По инициативе Генпрокуратуры в этом году продлен мораторий на проверки малого бизнеса. "Это позволило 60 тыс. малых предприятий вести свою деятельность в спокойном режиме", - сказал генпрокурор.

Новые формы контроля

Новые формы контроля, помимо проверок, появятся в России с 1 июля, но все они будут возможны только с одобрения прокуроров, добавил Краснов. "Менее чем через месяц вступит в силу разработанный с нашим участием закон о государственном и муниципальном контроле. Он вводит в правовое поле такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит и, что важно, только с одобрения прокурора", - сообщил он.

Генпрокурор отметил, что на прошлой неделе он обратился к главе государства и в правительство с предложением ускорить принятие предусмотренных законом положений о видах государственного и муниципального контроля, определяющих порядок их организации и осуществления. "А если они не будут разработаны на момент формирования нами плана контрольных мероприятий на 2022 год, исключить их проведение", - сказал Краснов.

Он добавил, что законом впервые установлен запрет на проведение контрольно-надзорных мероприятий без их регистрации в соответствующем электронном реестре, "который, по сути, становится основным механизмом взаимоотношений предпринимателей и контролеров".

С 1 июля в России вступит в действие закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", который вводит новые виды профилактических мероприятий, в числе которых выездные обследования и инспекционный визит.