Мурашко заявил, что процесс оценки ЕМА и ВОЗ вакцины "Спутник V" идет планово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Процесс оценки Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" идет в плановом режиме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас все идет планово. Дальше они должны подготовить отчет, доделать какие-то рекомендации по доработке тех или иных [вопросов]. Пока критических каких-то вопросов мы не получали, я думаю, что вся работа идет планово, ждем результатов", - сказал он.

В конце апреля Мурашко сообщил, что эксперты EMA завершили первый этап экспертизы вакцины от коронавируса. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев накануне сообщал, что вопрос регистрации "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения будет решен в ближайшие несколько месяцев.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.