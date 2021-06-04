{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мурашко: несколько стран обратились к РФ для признания паспортов вакцинации от COVID-19

По словам министра здравоохранения, в их числе Венгрия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Несколько стран, в том числе Венгрия, обратились к России с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Несколько стран обратились [с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации], в частности Венгрия. В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть", - сказал он журналистам в кулуарах форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19ПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
Минобрнауки с 2022 года будет развивать программу университетских стартап-студий
По словам главы ведомства Валерия Фалькова, для финансирования будут привлекать соответствующие фонды Института развития образования, прежде всего венчурные
Читать полностью