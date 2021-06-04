Мурашко: несколько стран обратились к РФ для признания паспортов вакцинации от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Несколько стран, в том числе Венгрия, обратились к России с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Несколько стран обратились [с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации], в частности Венгрия. В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть", - сказал он журналистам в кулуарах форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.