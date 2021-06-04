Попова считает, что "Санитарный щит" должен быть комфортным для людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Проект "Санитарный щит", разрабатываемый Роспотребнадзором, в первую очередь, должен быть комфортным и удобным для людей. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Задача очень сложная, но именно ее мы поставили во главу угла. Человеку должно быть удобно, комфортно: новые условия, новые правила соблюдаешь, и все", - сказала она, выступая на сессии "Пандемия будущего. Стратегии готовности".

В качестве главного лозунга "Санитарного щита" Попова назвала эпидемию без локдауна, то есть функционирование страны без распространения инфекции.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.

Вопрос создания международной организации для взаимодействия при пандемиях стоит на повестке дня, заявила Попова. "Это тема очень важная, очень сложная. <...> В какой форме - это, безусловно, <...> вопрос, но он сегодня на повестке дня очень остро стоит", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли смысл в создании международной организации для взаимодействия на случай пандемии в будущем.

"Если ВОЗ сочтет нужным взять это на себя, это было бы хорошо, если иначе, то будет как-то иначе. Но задача такая витает в воздухе, она формулируется", - заключила Попова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.