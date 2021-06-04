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Бастрыкин встретится с клиентами частной клиники "Медицина 24/7" в Москве

Глава СК поручил передать материалы расследования в подразделение Главного следственного управления

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать личный прием клиентов частной клиники "Медицина 24/7" в Москве и передать материалы расследования в отношении клиники в центральный аппарат СК. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"В связи с появившимися обращениями потерпевших клиентов ООО "Медицина 24/7" в адрес СК России Александр Бастрыкин поручил организовать личный прием заявителей. Кроме того, для полного и объективного расследования всех обстоятельств ряда смертей в данной клинике председатель СК России поручил передать материалы расследования в подразделение Главного следственного управления СК", - говорится в сообщении.

Как следует из коллективной жалобы на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, копия которой имеется в распоряжении ТАСС, заявители просят личного приема, возбуждения уголовных дел по тем случаям, которые не расследованы, объединения этих дел в одно производство и привлечения к уголовной ответственности руководителя и владельца ООО "Медицина 24/7", а также его сотрудников.

Столичное управление Росзравданзора попросило Арбитражный суд Москвы приостановить деятельность клиники "Медицина 24/7". Медучреждению грозит приостановление деятельности до 90 суток. Ранее следователи ГСУ СК по Москве возбудили дело по факту смерти женщины после лечения в этой клинике.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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