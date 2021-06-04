САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может начать испытания комбинации "Спутника V" и китайской вакцины в арабских странах, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ.

"Мы получили много запросов от других вакцин, в том числе от китайских на совместные испытания уколов. Это крупные производители и возможно мы первые испытания начнем уже именно в арабских странах комбинирования "Спутника" с рядом китайских вакцин", - сказал он.

Дмитриев не сомневается, что российская вакцина "Спутник V" в ближайшее время будет признана для перемещений в большинстве стран.

"У нас нет абсолютно никакого сомнения, что "Спутник" в ближайшее время будет принят для перемещений в большинство стран. Нельзя игнорировать 3,2 млрд человек, которые живут в странах, зарегистрировавших нашу вакцину", - заявил он.