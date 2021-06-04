В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире остается катастрофической

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса в мире остается катастрофической, страны пока не должны расслабляться и соблюдать меры безопасности. Об этом заявил в пятницу директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на сессии "Пандемии будущего. Стратегии готовности" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ситуация остается сложной, и, хотя общее количество случаев заболевания падает, риски остаются очень высокими, - отметил он. - Пандемия остается серьезной катастрофой. Необходимо, чтобы все страны принимали серьезные меры, никто не может расслабляться, и мы должны готовится и к будущей пандемии. Если не будет готовности, то придется заплатить большую цену".

Он указал, что в нескольких регионах мира, таких как Азия и Центральная Америка, продолжается значительный рост числа заболевших в последние пять недель.

Кроме того, продолжил Райан, остается риск неравномерного распределения вакцин. "Мы видим, что существует неравенство в распределении не только вакцин, но и социальное неравенство и неравенство в предоставлении услуг здравоохранения. Существует неравенство между различными социальными группами в одной стране, это также может быть связано с неэффективной системой управления", - добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Тем не менее он выразил благодарность РФ за успех в борьбе с коронавирусом и в очередной раз призвал мировое сообщество объединить свои усилия в этих критических обстоятельствах. "Мы должны объединиться и работать вместе. Я хочу поздравить РФ с теми успехами, которые достигнуты в борьбе с коронавирусом, мы признательны России за сотрудничество в этом деле", - заключил Райан.