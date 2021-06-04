Минобрнауки с 2022 года будет развивать программу университетских стартап-студий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минобрнауки планирует развивать программу университетских стартап-студий в 2022 году. Об этом заявил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Мы уже представили это как инициативу социально-экономического развития, ее поддержал Михаил Мишустин. В этом году мы уже отбираем стартап-студии и со следующего года хотим мощно эту программу реализовать", - сказал он, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Фалькова, для финансирования стартап-студий будут привлекаться соответствующие фонды Института развития образования, прежде всего венчурные. "Нужно же финансирование. И на разных стадиях оно разное", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.