МЧС планирует ужесточить ответственность за лесные пожары

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. МЧС России планирует ужесточить ответственность, в том числе повысить штрафы, за нарушения требований пожарной безопасности, ставшие причиной лесных пожаров. Об этом в пятницу сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Алексей Серко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы будем повышать ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, приводящие к лесным пожарам. Мы хотим увеличить ответственность, в том числе и штрафы. Замечания, предупреждение и штрафы до 1 тыс. рублей уже не работают", - сказал он.

Серко отметил, что на протяжении многих лет, особенно последние два года, пал травы, несанкционированное разведение костров приводят к тяжелейшим последствиям. Он добавил, что необдуманность и несоблюдение правил пожарной безопасности становятся причиной того, что сгорают гектары леса, села, жилые постройки. По его словам, соответствующие поправки уже разработаны. "Предварительно нас все поддержали", - сообщил замглавы МЧС.