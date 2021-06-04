САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минобрнауки займется проблемой использования микронаушников в вузах, которыми пользуются студенты во время сдачи экзаменов. Об этом заявил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"По наушникам позанимаемся, это проблема очень серьезная. Еще будучи ректором [Тюменского государственного университета], я задавался этим вопросом. Я знаю, ряд вузов ставит специальное оборудование, которое полностью блокирует эту историю. Это тяжело, но тем не менее", - сказал он, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Фалькова, в "настоящих вузах" студенты должны сами отказываться от использования вспомогательных технологий при сдаче экзаменов. "Идеальный вариант - если у нас будет такой студент, когда у него будет лежать на столе перед ним наушник и будет возможность им воспользоваться, но уровень его культуры будет таким, что он не будет этого делать. В настоящем университете именно такие студенты. Потому что они приходят не за дипломом, а за знаниями", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.