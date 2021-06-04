На ПМЭФ дали старт массовой эмиссии универсальной карты жителя Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал в пятницу соглашение о совместной работе над развитием универсальной карты оренбуржца с генеральным директором платежной системы "Мир" Владимиром Комлевым на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и объявил о начале массовой эмиссии карт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Возможность получения с помощью универсальной карты услуг на платформе национальной платежной системы - только начало масштабного пути. В перспективе нас ждет реализация новых проектов на базе универсальных карт, разработка виртуальной карты для использования финансовых и нефинансовых сервисов", - цитирует пресс-служба Паслера.

Универсальная карта позволит жителям Оренбургской области оплачивать товары, услуги и получать социальные выплаты, предоставит доступ к ряду специальных скидок от компаний-партнеров, уточняется в сообщении. Проект в дальнейшем будет дополняться новыми сервисами.

"С помощью карты можно будет оплачивать проезд в общественном и пригородном транспорте с учетом скидок и льгот, проходить упрощенную идентификацию в МФЦ, органах соцзащиты и соцобслуживания, использовать ее в сфере здравоохранения в качестве пропуска на территорию учреждений и ski-pass на горнолыжных курортах региона. И этот список возможностей будет расширяться", - приводятся в сообщении слова генерального директора платежной системы "Мир" Владимира Комлева.

Как уточнили в пресс-службе, Банк ВТБ (ПАО) с 4 июня начинает прием заявок для жителей региона. При заполнении заявления на выдачу универсальной карты жителя Оренбургской области необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Для удобства жителей запущен портал "Карта оренбуржца", где отражена информация о ходе эмиссии, новых партнерах и сервисах.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.