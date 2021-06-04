Песков заявил, что закон о СМИ-иноагентах не имеет целью закрытие медиа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Закон, согласно которому СМИ с иностранным финансированием могут признаваться иноагентами, не направлен на закрытие медиа. Он необходим для идентификации таких агентов, и эта практика существует во многих странах, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Комментируя ситуацию вокруг решения онлайн-издания VTimes прекратить свою работу после признания иноагентом, представитель Кремля заметил: "Такой цели - закрытия средств массовой информации - не преследуется". Он подчеркнул, что закон "имеет целью идентификацию иностранного агента".

По словам Пескова, к такой практике прибегают "очень многие страны мира". Он также напомнил, что статус иностранных агентов не предполагает запрета на работу СМИ.

При этом, по мнению пресс-секретаря российского президента, появление и исчезновение различных медиа - это "обычный процесс": некоторые из них становятся экономически эффективными, а у кого-то это не получается.

"СМИ, в том числе и новые СМИ, быстро открываются и быстро закрываются. Это постоянная история, постоянный процесс", - заметил он. "Конечно, всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать свою работу, но, с другой стороны, мы не сомневаемся, что талантливые журналисты найдут [новые коллективы]", - заключил Песков.

Ранее онлайн-издание VTimes сообщило о прекращении своей деятельности с 12 июня. 14 мая Минюст РФ внес VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.