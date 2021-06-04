Более 8 млн ПЦР-исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Свыше 8 млн исследований на наличие новой коронавирусной инфекции провели в Московской области с помощью ПЦР-диагностики с начала пандемии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С момента начала пандемии в Московской области провели более 8 млн ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что ПЦР-тестирование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без таковых признаков анализ проводится на коммерческой основе.

"ПЦР-диагностика является основным маркером, позволяющим выявить людей, заболевших коронавирусом. В Подмосковье в проведении исследований задействованы 18 лабораторий, включая 11 государственных. Только за сутки мы проводим в Подмосковье порядка 25 тыс. ПЦР-исследований на COVID-19", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.