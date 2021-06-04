Комитет Думы поддержал включение прививки от COVID-19 в национальный календарь

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в пятницу рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя комитета Леонид Огуль.

"Вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех категорий граждан, то есть бесплатной. Этот вопрос мы неоднократно обсуждали на заседании нашего комитета. Сегодня решением комитета было рекомендовать Госдуме принять в первом чтении проект о поправках в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", - отметил Огуль.

Речь идет о законопроекте, который внесло в Госдуму правительство в конце мая. В законе предлагается уточнить, что "национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". По словам Огуля, включение вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок обеспечит регионы необходимым количеством вакцин, "что снимет финансовое бремя с субъектов России". "Считаю, что вакцинация по-прежнему должна быть добровольной", - подчеркнул Огуль.

Как напоминают авторы инициативы, Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения РФ для стабилизации ситуации с распространением коронавируса. "Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета РФ", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в этом году для охвата профилактическими прививками против коронавируса не менее 60% взрослого населения РФ потребуется дополнительное финансирование на закупку вакцин в объеме порядка 26,5 млрд рублей. Как отмечают в кабмине, при формировании проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы "потребность в бюджетных ассигнованиях будет скорректирована с учетом эпидемиологической ситуации в субъектах РФ".