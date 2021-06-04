РФПИ ожидает, что Россию могут открыть для вакцинного туризма с июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия может быть открыта для вакцинного туризма с июля, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Россия с июля может открыться для вакцинного туризма", - сказал он.

Ранее Дмитриев также выразил надежду, что граждане, вакцинированные "Спутником V", смогут перемещаться на территории большинства стран.

Удвоить показатель вакцинации

Дмитриев также заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации от коронавируса в России, выразив надежду, что в августе количество вакцинированных граждан получится увеличить вдвое.

"В России нам нужно увеличить показатели вакцинации населения. В каком-то смысле Россия является жертвой своего успеха. У нас была всего одна треть случаев заражения коронавирусом на пике два месяца назад, и людям кажется, что ковид закончился. Нам нужно больше информировать граждан <...> Нам кажется, что показатели вакцинации уже увеличиваются. Мы надеемся, что в следующем месяце эти значения вырастут вдвое", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg.

Дмитриев добавил, что к августу-сентябрю возможность производить вакцину вырастет до 100 млн доз. "Это те производственные мощности, которые у нас будут, включая Индию и другие площадки", - отметил он в интервью радиостанции Bloomberg.

Глава РФПИ подчеркнул, что страны должны сотрудничать, а не конкурировать в сфере разработки и производства вакцин для того, чтобы эффективно бороться с пандемией коронавируса.