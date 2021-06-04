Песков: COVID-19 заболевает уже меньше людей, но пандемия никуда не ушла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса никуда не ушла, несмотря на спад заболеваемости, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с вами живем все-таки в условиях, когда пандемия никуда не ушла. Она по-прежнему с нами", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул, что сейчас "меньше людей инфицируются", общество больше адаптировалось к существующим условиям и научилось в них жить.

"Но нельзя забывать о том, что пандемия здесь", - подытожил пресс-секретарь главы государства.