В ВОЗ заявили, что отставание в поставках вакцин от коронавируса составляет 200 млн доз

ЖЕНЕВА, 4 июня. /ТАСС/. Международный механизм COVAX к настоящему времени распределил около 80 млн доз вакцин от коронавируса. Из-за прекращения поставок из Индии отставание от ранее запланированного графика составляет около 200 млн доз, сообщил в пятницу на брифинге в Женеве помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

"Всего в мире использовано около 2 млрд доз, большинство из них - в Китае, Индии и США", - сказал он. "Через COVAX на настоящий момент мы распределили около 80 млн доз. Отставание составляет около 200 млн доз вследствие прекращения поставок из Индии, так как ей потребовалось перенаправить их [для использования] на месте", - пояснил Эйлвард. Он добавил, что еще одной причиной отставания стали проблемы с наращиванием производства вакцин другими производителями.

Ранее сообщалось, что Индия поставила за рубеж 60 млн доз вакцины (ее получили более 70 государств), в том числе около 17,7 млн доз - в рамках международного механизма СOVAX. Индия была вынуждена прекратить зарубежные поставки вакцин после того, как в стране началась вторая волна эпидемии, унесшая жизни тысяч людей.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.