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Мурашко проанонсировал исследования вакцин против коронавируса среди детей старше 12 лет

Они начнутся в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения
© Гавриил Григоров/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Вопрос применения вакцин против коронавирусной инфекции среди детей старше 12 лет обсуждается, в ближайшее время начнутся соответствующие исследования. Об этом в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, я думаю, что в ближайшее время мы начнем тестирование", - сказал он журналистам в кулуарах форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииПМЭФ-2021
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