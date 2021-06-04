В Северной Осетии к осени проведут аудит системы здравоохранения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 июня. /ТАСС/. Аудит системы здравоохранения будет проведен в Северной Осетии к осени 2021 года. Об этом ТАСС сообщил на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"У нас сложная ситуация с медициной, сейчас идет аудит системы здравоохранения, чтобы понять, в каком она состоянии, - сказал Меняйло. - Аудит к осени завершится. Не можем затягивать слишком долго, потому что бюджетное планирование практически началось, и нам надо понять, что и какой объем вкладывать. Конечно, будем просить и дополнительную помощь федерального центра, но сперва оценим свои силы".

По его словам, для модернизации и развития системы здравоохранения будет разрабатываться специальная республиканская программа. В ней отразится в том числе вопрос информатизации медицины.

"Я объехал учреждения здравоохранения. Конечно, люди хорошие, но модернизации нет, техники нет, хотя уровень подготовки некоторых специалистов очень хороший. Нам надо старые медучреждения обновлять с точки зрения не только ремонта, но и насыщения высокотехнологичным медицинским оборудованием, надо повышать уровень подготовки врачей", - пояснил врио главы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.