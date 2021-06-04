Суд приостановил работу частной московской клиники "Медицина 24/7"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил просьбу столичного управления Росзравданзора о приостановлении деятельности столичной частной клиники "Медицина 24/7", в отношении которой возбуждено дело по факту смерти женщины. Как уточнили ТАСС в суде, работа клиники приостановлена на 90 суток.

"Решением Арбитражного суда Москвы деятельность частного клинико-диагностического центра "Медицина 24/7" приостановлена на 90 суток", - сказала собеседница агентства.

Как следует из коллективной жалобы на клинику на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, копия которой имеется в распоряжении ТАСС, заявители просят личного приема, возбуждения уголовных дел по тем случаям, которые не расследованы, объединения этих дел в одно производство и привлечения к уголовной ответственности руководителя и владельца ООО "Медицина 24/7", а также его сотрудников.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе СК, Бастрыкин поручил организовать личный прием заявителей. Кроме того, для полного и объективного расследования всех обстоятельств ряда смертей в данной клинике председатель СК России поручил передать материалы расследования в подразделение Главного следственного управления СК.

Ранее следователи ГСУ СК по Москве возбудили дело по факту смерти женщины после лечения в этой клинике.