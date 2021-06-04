Масочный режим в Новгородской области не намерены отменять до конца кампании по вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Отменить масочный режим и режим повышенной готовности в Новгородской области смогут только после окончании кампании по вакцинации населения. Об этом сообщил на полях Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС глава региона Андрей Никитин.

"Ситуация в регионе с заболеваемостью стабильная, а мы хотим добиться тенденции к снижению. Поэтому мы пытаемся совместно с Роспотребнадзором найти инструменты, которые бы не ограничивали бизнес и не создавали сложности в экономике, но позволяли чуть-чуть начать снижать [заболеваемость], но пока этого не происходит.<...> Поэтому до окончания вакцинации масочный режим и режим повышенной готовности мы отменять не будем", - сообщил Никитин.

Также губернатор отметил, что все ограничения, связанные с количеством участников на мероприятиях различного уровня, были выверены экспертным путем, и в определенный момент, когда это позволит сделать обстановка с заболеваемостью в регионе, показатели будут выровнены. Темпы вакцинации в регионе близки к среднероссийским показателям.

"У нас [показатели вакцинации] близко к 24%, это чуть ниже среднероссийского уровня, но на сегодняшний день в регионе достаточно слотов, достаточно точек вакцинации, достаточно вакцины. Есть особенности, связанные с вакцинацией в районах, когда в районном центре один пункт в вакцинации, и в день он может пропустить до 60 человек. С отдаленными поселениями работают мобильные пункты вакцинации", - сказал Никитин.

Также он отметил, что в областном центре наращиваются темпы вакцинации за счет введения в оборот мобильных пунктов в торговых центрах. В то же время есть муниципалитеты, которым областная власть готова оказать необходимую поддержку для достижения средних показателей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.