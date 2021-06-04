Опыт Кузбасса по капремонту старых школ может войти в партийный проект "Единой России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Проект Кузбасса "Моя новая школа", в рамках которого старые общеобразовательные учреждения капитально ремонтируются и оснащаются цифровым оборудованием, может стать федеральным и войти в партийный проект "Новая школа". Об этом сообщил в пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на стратегической сессии "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

С соответствующей инициативой на сессии выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Глава региона отметил, что проект получил хороший отклик у населения и позволил вовлечь в создание цифровой образовательной среды самих школьников и их родителей.

"У нас стоят старые школы которым 50 и более лет. Мы запустили проект "Моя новая школа" - оставляем одни стены, предлагаем ученикам разработать самим проект вместе с родителями, учителями. [Это] в три раза дешевле, чем построить новую школу. 28 таких школ мы уже сделали. Я предлагаю этому проект дать партийный статус и старые школы [по всей стране] превратить в суперсовременные цифровые", - сказал Цивилев.

"В рамках нашего партийного проекта "Новая школа" почему бы в программу это не включить", - ответил на предложение Турчак, поручив проработать этот вопрос с федеральными министерствами просвещения и строительства.

Проект "Моя новая школа" действует в Кузбассе с 2019 года, финансируется только за счет средств областного и муниципального бюджетов. Она предусматривает ремонт и оснащение старых школ по самым современным стандартам для создания равных условий для цифрового образования школьников как в новых образовательных учреждениях, так и в тех, которые давно работают в моногородах и сельских территориях Кузбасса. В планах региональных властей до конца текущего года обновить еще девяти школ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.