Курц выразил благодарность Путину за вклад в борьбу с пандемией в мире

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил использование вакцины "Спутник V" в более чем 60 странах и выразил личную благодарность президенту РФ Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией. Об этом он заявил в пятницу, выступая в видеоформате на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я рад, что "Спутник V" используется в настоящее время в более чем 60 странах", - сказал Курц. "Я хотел бы, господин президент, поблагодарить Вас за вклад в этой области, ведь важно победить пандемию во всех странах мира", - подчеркнул Курц.

Сотрудничество в сфере экономики

По словам Курца, австрийские компании довольны бизнесом в РФ, и в Вене благодарны российской стороне за сотрудничество в сфере экономики.

По словам Курца, "экономические отношения между Россией и Австрией десятилетиями остаются хорошими и постоянно развиваются". "Из-за пандемии последовал спад, с этим ничего невозможно поделать. Но я убежден, что мы сможем вернуться к докризисному уровню", - сказал Курц.

"Я могу подтвердить, что австрийские компании очень довольны в России. Экономический спад [в России] во время пандемии был меньше, чем во многих других частях мира", - подчеркнул Курц, отметив большой спрос не только на инвестиции, но и на "дальнейшее развитие".

Курц рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией в области зеленой энергетики.

"Мы можем действительно добиться зеленого будущего для Европы, и ее предприятия внесут большой вклад в это. В Австрии наше правительство поставило очень амбициозные цели. Мы хотим до 2024 года достигнуть нейтральности СО2", - отметил Курц. При этом он добавил, что Австрия ищет новые источники энергии.

"Мы хотим использовать возобновляемые источники энергии. И здесь мы ставим на водород. Здесь мы видим очень много возможностей для нашего сотрудничества [с Россией]", - подчеркнул австрийский канцлер. Он заверил, что в его стране проводятся научные исследования водорода, "поскольку зеленый водород является перспективным источником энергии".