Почти все места в детских лагерях Кубани заняты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Почти все путевки на летний сезон в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края выкуплены. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Игорь Галась в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Детские лагеря начали работать, с 1 июня стартовала летняя оздоровительная кампания, они открыты с ограничением наполняемости. Тем не менее, почти все путевки проданы, <...> практически мест в детских лагерях у нас сегодня нет, они почти заполнены", - сказал Галась.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, где сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники из всех регионов России. Детские лагеря и здравницы региона в условиях пандемии за лето 2020 года приняли 27 тыс. детей, бюджет оздоровительной кампании превысил 2 млрд рублей. В прошлом году на Кубани всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено 600 тыс. кубанских школьников, 174 тыс. детей из других субъектов РФ побывали в здравницах края

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.