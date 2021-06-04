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В Казани 1200 имамов из регионов России совершили пятничный намаз

В мечети Кул Шариф вагаз им прочитал и провел намаз заместитель муфтия по работе с мухтасибатами, казый Южного региона РТ Равиль хазрат Зуферов

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Более тысячи имамов со всей России совершили пятничный намаз в мечетях Казани. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

"1 200 имамов из регионов России совершили пятничный намаз в мечетях Казани. Делегаты XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия" после завершения первой части пленарного заседания собрались в мечетях Казани на пятничную молитву", - сообщили в пресс-службе.

В мечети Кул Шариф вагаз им прочитал и провел намаз заместитель муфтия по работе с мухтасибатами, казый Южного региона РТ Равиль хазрат Зуферов. Хазрат посвятил свою проповедь теме Родины, родного языка, родной нации.

Всероссийский форум татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия" проводится с 2010 года. Организатор - Всемирный конгресс татар. В 2020 году из-за пандемии форум был отменен.

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