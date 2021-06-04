Путин заявил, что власти РФ не будут никого заставлять делать прививку от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти РФ не будут никого заставлять делать прививку от коронавируса, но разъяснительной работы о важности вакцинации пока идет мало. Об это заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы сейчас готовы обеспечить [вакциной] всех, кто хочет. Мы не будем никого заставлять", - сказал Путин, добавив, что стимулировать процесс вакцинации можно и нужно. "Самое важное здесь - разъяснение необходимости, целесообразности, безопасности. Мы, видимо, мало этим занимаемся", - подчеркнул глава государства.

Глава государства подчеркнул, что, прежде всего, необходимо работать над собой. "Я имею в виду органы власти и управления", - уточнил он.

Говоря о том, почему россияне не спешат делать прививку от коронавируса, Путин заметил, что тому есть много причин. "У нас и от гриппа не все прививаются. Такой общий настрой граждан", - прокомментировал президент.

При этом глава государства сделал акцент на том, что в ряде стран власти используют разные способы зазвать граждан в пункты вакцинирования. "Во многих странах тем, кто вакцинируется, уже пиво наливают, еще что-то придумывают. Но можно действовать более цивилизованными способами, наверное", - заметил Путин. Отвечая на вопрос о том, что идея привлечь пивоваров не так уж плоха, президент сказал: "Может быть. Нальют пиво с колбасой".