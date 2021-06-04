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Вакцинация от коронавируса в России

Мурашко видит хорошие перспективы для развития вакцинного туризма в РФ

Мурашко видит хорошие перспективы для развития вакцинного туризма в РФ.

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РоссияВакцинация от коронавируса в России
Путин: пандемия показала миру, что здоровье и общение являются высшей ценностью
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