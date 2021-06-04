Первыми доступ к платной вакцинации от коронавируса получат иностранцы, работающие в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Первыми доступ к платной вакцинации от коронавируса получат иностранцы, которые работают в РФ. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Те иностранцы, которые работают в стране", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, какая категория иностранных граждан первой получит доступ к платной вакцинации в РФ.

Работающим в России иностранцам предложат вакцинацию "Спутником лайт".

"Первое, что было озвучено: для иностранных рабочих, работающих в России [будет доступна вакцинация] <...>. Мы планируем "Спутник лайт", - сказал Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.