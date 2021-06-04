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ПМЭФ-2021

Путин: пандемия показала миру, что здоровье и общение являются высшей ценностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала людям, что здоровье и человеческое общение являются высшей ценностью. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Во-первых, пандемия показала всем нам, насколько мы все уязвимы. Второе, мы осознали роль, значение науки высоких технологий и объединения усилий в преодолении общих кризисов. Мы поняли, что, только объединяя усилия, мы можем добиваться нужных нам результатов", - сказал он.

"Пандемия, безусловно, подтолкнула высокотехнологичные и перспективные виды производства и то, что определяет и будет определять прогресс в ближайшее время, имею в виду искусственный интеллект, информационные технологии и так далее. Но, на мой взгляд, самое главное заключается в том, что мы осознали, что является высшей ценностью. Это здоровье и человеческое общение", - подчеркнул президент РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2021
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