Минтруд предложил даты майских праздников в 2022 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минтруд опубликовал проект постановления правительства России о переносе выходных дней в 2022 году, согласно которому предлагается утвердить майские праздники с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая. Документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"С учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2022 году будут следующие дни отдыха: <...> с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая", - говорится в проекте постановления.