{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туры для вакцинации иностранцев могут организовать на базе электронной визы

Туры для вакцинации иностранцев могут быть организованы на базе электронной визы - Догузова.

Вакцинация от коронавируса в России
Первыми доступ к платной вакцинации от коронавируса получат иностранцы, работающие в РФ
Им предложат вакцинацию "Спутником лайт"
Читать полностью