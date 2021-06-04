Адвокат посетил задержанную в Минске россиянку Сапегу

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Адвокат в пятницу посетил задержанную в Минске и находящуюся в СИЗО КГБ россиянку Софию Сапегу .

"Сегодня состоялась очередная встреча адвоката с Софией. О ходе встречи и состоянии девушки проинформированы родные", - сообщил ТАСС адвокат россиянки Александр Филанович. Он отметил, что, в связи с подпиской о неразглашении, подробности защита сообщить не может.

В свою очередь отец задержанной Сергей Дудич, ссылаясь на разговор с посетившим Сапегу представителем защиты, сообщил, что она чувствует себя нормально, жалоб пока не высказывает. "Со слов адвоката, она выглядит и чувствует себя вроде нормально, пока ни на что не жалуется", - сказал Дудич.

"[Получила] наши письма, передачи. <...> Она также написала нам письма, но мы, к сожалению, их пока не получили", - сказал Дудич. Он сообщил, что родным задержанной также неизвестно о том, предъявлено ли ей обвинение. "Мы считали, что сегодня крайний срок предъявления обвинения, но пока адвокат никак не комментирует это. Наверное, обвинение есть, но пока оно не озвучено", - отметил Дудич.

Cофия Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот Telegram-канал экстремистским.

На прошлой неделе Сапеге было продлено на два месяца содержание под стражей, она была помещена в СИЗО КГБ. Ранее суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Посольство РФ в Минске получило разрешение на многократное посещение задержанной россиянки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что следствие в отношении Сапеги будет вестись на территории республики. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" заявлял, что президент Белоруссии может принять решение о помиловании Сапеги или о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.