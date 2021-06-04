Абрамченко: источники выбросов метана в РФ учтут для оценки влияния на климат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Учет источников выброса метана пройдет в России, чтобы отдельно ограничивать выбросы этого парникового газа. Об этом заявила журналистам заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

"Я уже поставила задачу всем причастным органам собрать информацию об источниках выбросов метана в Российской Федерации, чтобы мы по этому виду парниковых газов начали работать отдельно", - сказала Абрамченко.

Она также напомнила, что о выбросах метана говорил президент России Владимир Путин на климатическом саммите в апреле, поскольку именно этот парниковый газ дольше всего держится в атмосфере.

Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству к июлю 2022 года в полном объеме создать нормативную базу для климатических проектов на уровне законов и подзаконных актов. При этом он отметил, что компаниям, которые собираются закупать углеродные единицы за рубежом, лучше вкладывать в климатические проекты в России.

Госдума 1 июня приняла во втором и сразу в третьем - окончательном - чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Закон предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов. Речь идет о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.